Agent zwaargewond bij botsing met spookrijder, verdachte vlucht op kinderfiets

Een motoragent is in de nacht van donderdag op vrijdag zwaargewond geraakt bij een botsing met een spookrijder op de A7 bij Hoogkerk. De verdachte werd even later aangehouden op het Hoendiep in Groningen, waar hij op een kinderfiets reed.

De politie wilde de 27-jarige Groninger even na middernacht controleren. Maar de man gaf daar geen gehoor aan en ging ervandoor. Daarbij ramde hij meerdere politieauto's en reed op de verkeerde weghelft van Hoogkerk naar Groningen.

Vlak nadat de politie de achtervolging uit veiligheidsoverwegingen staakte, kwam de automobilist op een afrit van de A7 in botsing met een motoragent, die daar toevallig reed. De zwaargewonde agent belandde in de berm en lag daar vervolgens enige tijd. Niemand had de aanrijding namelijk zien gebeuren, zegt de politie.

Ongeveer een kilometer verderop liet de verdachte zijn auto achter en vluchtte via het water. De politie was ondertussen weer verder gegaan met de achtervolging en sloot het gebied rond het voertuig af. Agenten zochten met onder meer een politiehelikopter naar de Groninger.

Uiteindelijk werd de verdachte om 1.20 uur door een agent gezien op het Hoendiep. Daar fietste hij op een waarschijnlijk gestolen kinderfiets. Nadat agenten waarschuwingsschoten losten, kon de man worden aangehouden.

De motoragent is met botbreuken overgebracht naar het ziekenhuis. De verdachte zit vast en wordt verhoord.

