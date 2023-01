Politie ziet 'zorgelijke ontwikkeling' rond eergeweld binnen Syrische gemeenschap

Agenten zien het aantal meldingen van geweld met eer als motief al jaren toenemen. Er is op dit moment een "zorgelijke ontwikkeling" rond het aantal meldingen binnen de Syrische gemeenschap, bevestigt de politie na berichtgeving van het AD

Het Landelijke Expertisecentrum Eer Gerelateerd Geweld (LEC EEG) kreeg zo'n vijf jaar geleden tussen de 400 en 450 meldingen per jaar binnen. Nu zijn dat er bijna zevenhonderd, zegt hoofd LEC EEG Willem Timmer.

Die stijging is al jaren te zien, maar dat heeft volgens Timmer ook te maken met het feit dat er nu "eerder en beter" wordt opgelet. Zo is er een speciale, landelijke aanpak, worden agenten opgeleid en zijn er opvangplaatsen voor vrouwen die in een bedreigende situatie zitten.

De meeste meldingen gaan over mensen die met geweld zijn bedreigd. Het aantal doden door eergeweld is sinds de landelijke aanpak afgenomen van ongeveer twintig naar twee tot drie per jaar. "We zijn op de goede weg, maar we zijn er nog niet", zegt Timmer.

Wat is eergerelateerd geweld? Eergerelateerd geweld is de overkoepelende term voor onder meer bedreigingen, mishandelingen en ontvoeringen die worden gepleegd met eer als motief.

De bekendste vorm is eerwraak. Dat is een moord die wordt gepleegd omdat iemand denkt dat zijn of haar eer op het spel staat.

'Extra zorg en uitleg over wat wel en niet kan'

Het valt op dat er met name een stijging is onder de Syrische gemeenschap. Zo'n ontwikkeling zag het LEC EEG eerder ook bij andere 'nieuwe groepen' mensen die naar Nederland vluchtten, bijvoorbeeld mensen uit Somalië of Afghanistan.

Met behulp van deze cijfers kan het centrum de problemen onder de aandacht brengen. "Men moet ervan weten, en dan kunnen we ermee aan de slag", legt Timmer uit. Dat kan bijvoorbeeld met speciale trainingen of juiste voorlichting.

"Nieuwe groepen brengen hun eigen positieve dingen, maar ook dingen die niet fraai zijn", zegt Timmer. "We moeten er met elkaar van bewust zijn dat we deze mensen, die geweldervaringen en trauma's hebben, extra zorg en uitleg moeten bieden over wat wel en niet kan."

Experts wijzen in het AD ook op de juiste begeleiding voor de vluchtelingen. Dat moet niet alleen vanuit de overheid worden geregeld, maar op meerdere niveaus in de samenleving, zegt Nuray Kanik tegen de krant. Zij geeft al jarenlang lezingen en workshops over complexe multiculturele vraagstukken.

"Het is niet alleen een zaak van de overheid en de multiculturele instellingen, maar ook van vooraanstaande personen - dus rolmodellen - binnen deze gemeenschappen en van ieder individu zelf", aldus Kanik. "Er zijn verschillende manieren om mensen bewust te maken van het feit dat eergeweld niet normaal, en zelfs strafbaar is."

