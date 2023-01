Weerbericht: Dag begint met regen, maar later droger en kans op zon

De dag begint met regen en een stevige wind. Later in de ochtend wordt het vanuit het westen droog en zijn er zonnige perioden. Het wordt 10 tot 11 graden.

De middag verloopt in grote delen van het land droog. Er zijn wolkenvelden en zonnige perioden. Alleen in het zuidoosten is het bewolkt met kans op regen. De wind komt uit het zuidwesten en is matig.

's Avonds neemt in het zuiden de bewolking toe. Er kan wat regen vallen. Later in de avond neemt in het hele land de kans op regen toe, maar in de loop van de nacht wordt het vanuit het zuidwesten weer droog.