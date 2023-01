Moskeeën wijzen gesprek met ministerie over undercoveronderzoek af

Delen via E-mail

Honderden moskeeën wijzen een uitnodiging af van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om 24 januari verder te praten over vermeende undercoveronderzoeken bij moskeeën. Diverse moskeekoepels, zoals de Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond (SPIOR), vinden dat een gesprek op de korte termijn geen zin heeft.

Eind 2021 schreef NRC op basis van eigen onderzoek dat meerdere gemeenten in het geheim onderzoek hebben laten doen in de moslimgemeenschap. Zo werd gevoelige informatie verzameld over bijvoorbeeld moskeebestuurders en imams. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) zou hieraan hebben meebetaald en droeg ook het ingezette onderzoeksbureau aan.