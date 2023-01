Politie schiet op auto die op agenten inrijdt na verkeersruzie in Den Bosch

Agenten hebben donderdag een schot gelost na een verkeersruzie in Den Bosch. Twee omstanders stapten in een auto en reden in op de agenten, die zich genoodzaakt zagen te schieten. In totaal werden vier mensen aangehouden.

Het incident gebeurde rond 14.00 uur, nadat de politie reageerde op een melding van een verkeersruzie op de Bosschebaan. Toen de agenten aankwamen, bleek er een aanrijding te hebben plaatsgevonden tussen een personenauto en een brommobiel. Die laatste was op zijn kant terechtgekomen.

Niemand raakte gewond bij het ongeval, maar de gemoederen liepen hoog op. De agenten spraken omstanders van de verkeersruzie aan, die zelf niet betrokken waren bij de aanrijding. Twee omstanders stapten vervolgens in een auto en reden in op de agenten. Volgens de politie gebeurde dat "met hoge snelheid".

Daarop losten de agenten een gericht schot op de auto. De agenten konden de auto ontwijken. De bestuurder en inzittende van de auto die op de agenten inreed, werden kort daarna aangehouden. Ook twee andere omstanders werden ingerekend.

In totaal zijn drie mannen en een vrouw aangehouden, allemaal afkomstig uit Den Bosch. Een 21-jarige verdachte zit nog vast op verdenking van het inrijden op de agenten. De politie doet nog verder onderzoek.

