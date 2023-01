Door Nederland gezochte Eritrese mensensmokkelaar aangehouden in Soedan

Een door Nederland gezochte Eritreeër is zondag bij een internationale politieactie aangehouden in Soedan. De man wordt verdacht van het smokkelen van mensen naar Europa en zit nu vast in de Verenigde Arabische Emiraten (VAE). Nederland zal om zijn uitlevering vragen, meldt het Openbaar Ministerie (OM).

De 39-jarige Eritreeër is hoofdverdachte in een Nederlands onderzoek naar migratiecriminaliteit. Dat onderzoek wordt gedaan door het OM en de Koninklijke Marechaussee en richt zich op een zeer gewelddadige criminele organisatie die overwegend Afrikaanse migranten naar Europa smokkelt.

De verdachte stond internationaal gesignaleerd via Interpol. De actie van zondag werd geleid door de VAE en vond plaats naar aanleiding van een witwasonderzoek. Daarbij werd de 39-jarige Eritreeër aangehouden.

Eerder zat de man al vast in Ethiopië. Daar werd hij veroordeeld tot een levenslange celstraf vanwege mensensmokkel. Maar hij wist destijds tijdens een zitting in zijn rechtszaak te ontsnappen.

Het OM maakt bekend dat Nederland om uitlevering van de verdachte zal vragen. Zo kan hij hier terechtstaan voor de strafbare feiten waarvoor hij nog niet in Ethiopië is vervolgd. Naast de verdenkingen rondom mensensmokkel zal hij vervolgd worden voor afpersing, waarmee zijn criminele organisatie veel geld zou hebben verdiend.

Het onderzoek wordt geleid door het Landelijk Parket in Zwolle. In oktober 2022 leverde Ethiopië al een andere verdachte in deze zaak aan Nederland uit. Hij verschijnt volgende week op een eerste pro-formazitting in de rechtbank in Overijssel.

Aanbevolen artikelen