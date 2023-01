Ziekenhuizen plaatsen patiënten over vanwege drukte door griep en RS-virus

Ziekenhuizen hebben het zo druk met patiënten met griep of het RS-virus dat ze soms patiënten moeten overplaatsen naar andere ziekenhuizen. Dat moet voorkomen dat de zorg vastloopt, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) donderdag naar aanleiding van een bericht in het AD

De ziekenhuizen plaatsen patiënten over naar andere ziekenhuizen in dezelfde regio. Het is nog niet nodig geweest om mensen naar andere delen van het land te brengen. Niet duidelijk is of dat later wel moet.

Nederland kampt met de grootste griepgolf sinds het voorjaar van 2020. Sinds 21 december vorig jaar is er sprake van een griepepidemie. Doorgaans spreken we daarvan als twee weken achter elkaar meer dan 58 op de 100.000 mensen met griepachtige klachten bij de huisarts komen en minstens 10 procent van hen het griepvirus heeft.

"Op dit moment is het passen en meten in de ziekenhuizen", aldus het LCPS. "In de winter is het vaker extreem druk, maar de combinatie van griep, RS en andere virussen zorgt nu voor zeer hoge belasting. Binnen regio's worden oplossingen gezocht voor het geval het een ziekenhuis niet meer lukt om mensen op te nemen. Dat is normaal protocol als het extreem druk is."

Het LCPS werd in maart 2020 opgericht om coronapatiënten over het land te verdelen. Dat moest ziekenhuizen meer lucht geven. Of ziekenhuizen nu weer patiënten moeten gaan spreiden, is volgens het LCPS "niet te voorspellen". "Dat hangt af van wat er gebeurt, we kunnen niet in een glazen bol kijken."

