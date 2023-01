2023 begint (en blijft) zeer warm: 'Zitten nu eigenlijk in winterhittegolf'

2022 had de warmste Oudejaarsdag en decemberdag ooit en 2023 heeft een bijzonder warme eerste week. Met temperaturen tussen de 10 en 14 graden is het dubbel zo warm als normaal voor deze tijd van het jaar. "We zouden nu eigenlijk moeten spreken van een winterhittegolf", zegt Weerplaza-meteoroloog Roosmarijn Knol tegen NU.nl.

Het is zeer warm, misschien wel een recordweek voor de eerste week van januari. "Alleen doen we in de meteorologie niet aan weekrecords. Later kunnen we beoordelen hoe warm deze periode is geweest. Maar we kunnen er niet omheen dat we constant bovengemiddelde temperaturen zien", vertelt Knol.

Normaal is het in januari tussen de 5 en 7 graden en 's nachts nog een stuk kouder. Door de bewolkte nachten tot nu toe in 2023 is er nauwelijks verschil tussen dag en nacht. "Een 24 uursperiode haalt zo een heel hoge gemiddelde temperatuur."

Als de zon doorbreekt, is het overdag nog warmer. Het kwik haalt al temperaturen twee keer zo hoog als normaal, maar is ook nog eens stabiel hoog. "Het zijn extreme temperaturen, we zitten in een hittegolf in de winter."

'Nog geen criteria voor hittegolven buiten de zomer'

Toch hebben we het niet over een winterhittegolf of iets dergelijks. "Deze warme periode heeft geen gevolgen voor de gewone burger. Het is niet extreem koud of heel heet. In de zomer hebben we wel allemaal criteria voor hittegolven."

In de zomer spreken we van een hittegolf als het vijf dagen meer dan 25 graden is en twee dagen warmer dan 30 graden. Volgens meteoroloog Knol zou je in de winter iets kunnen bedenken als vijf dagen warmer dan 10 graden en twee dagen warmer dan 13 graden. "De impact is nu minder. We zitten niet te puffen van de hitte en we vriezen niet dood. Daarom wordt er weinig aandacht aan gegeven."

'Gaan het hele jaar door warmere periodes zien'

Deze warmere periode is volgens de meteoroloog duidelijk te linken aan de klimaatopwarming. "We zien het niet alleen maar in de zomermaanden. Het hele jaar door zullen we plotseling warmere periodes zien."

Wellicht moeten we dan toch wel criteria gaan opstellen voor winterse hittegolven of warmere periodes in andere seizoenen. Ook komend weekend blijft het stabiel warm voor de tijd van het jaar.

Temperaturen liggen zowel overdag als 's nachts tussen de 10 en 12 graden. "De komende twee, drie weken zal dit zachte weer blijven", verwacht Knol. "De kou heeft voorlopig geen schijn van kans."

