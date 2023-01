Extreemrechts is bezig met een heel slim spel, vrezen experts

We moeten racistische leuzen als die op de Erasmusbrug niet normaal gaan vinden, waarschuwen experts. Extremistische groeperingen hebben met dit soort acties namelijk een duidelijk doel: hoe vaker je hun ideeën tegenkomt, hoe groter de kans dat iemand zich erdoor zal laten inspireren om geweld te gebruiken. Terrorisme-expert Annebregt Dijkman: "Het is een slimme tactiek om ons tegen elkaar uit te spelen."

De Nederlandse tak van de extreemrechtse beweging White Lives Matter (WLM) zegt achter de racistische leuzen op de Erasmusbrug te zitten. "Een geslaagde stunt", vindt historicus Daniël Knegt, die in fascisme gespecialiseerd is. "De mensen erachter zullen heel blij zijn met alle aandacht."

Volgens de hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam is het kwaad daarmee al geschied. "Het zaaien van angst en het vergroten van wantrouwen tussen mensen onderling is namelijk óók terrorisme."

Terrorisme-expert Annebregt Dijkman gaat nog een stapje verder. "Dit soort acties gaan elkaar steeds sneller opvolgen. Dat is echt problematisch. Er zit een strategische agenda achter."

"Hoe meer aandacht ze opwekken, hoe eerder iemand met extreemrechtse sympathie daardoor denkt dat er draagvlak is voor fysiek en psychisch geweld", zegt Dijkman. "Als samenleving moeten we nadenken over hoe we hiermee omgaan. Uiteindelijk hebben we allemaal een probleem: ondermijning van de rechtsstaat."

Pieter-Jaap Aalbersberg, de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV), maakte zich in november al zorgen over "het openlijk en kritiekloos uitspreken" van xenofoob en deels racistisch gedachtegoed. Hij noemde het zorgelijk dat de "paar honderd" Nederlandstalige rechts-extremisten dit actief promoten in ons land. De geprojecteerde racistische leuzen op de Erasmusbrug zijn daar een voorbeeld van.

Door dit soort acties zijn rechtsextremistische discussies en op niets gebaseerde racistische complottheorieën meer "mainstream" geworden, blijkt uit het Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland, dat de NCTV in november uitbracht.

Zolderkamerterrorisme

Woensdag zei Aalbersberg in het radioprogramma Dit is de Dag dat de dreiging vanuit extreemrechts "bijna gelijkwaardig" is geworden aan de dreiging uit de hoek van islamitische extremisten. Volgens de NCTV bestaat de dreiging vanuit extreemrechts in Nederland vooral uit jongens van 15 tot 21 jaar met "een fascinatie voor wapens". Zij zouden voornamelijk vanuit hun "kamertje op zolder" radicaliseren door de invloed van sociale media. Ook zouden ze relatief vaak psychische en sociale problemen hebben.

Maar terrorisme-expert Dijkman vindt het gevaarlijk om de indruk te wekken dat het om een kleine groep "malloten" gaat. "Terrorisme gaat meestal over een verwaarloosbaar aantal mensen, maar de impact is heel groot en maatschappelijk ontwrichtend", zegt ze.

"Bovendien zijn deze leuzen psychisch geweld. Want zeker als je een niet-witte huidskleur hebt, word je door die racistische teksten geraakt", zegt Dijkman. Uit onderzoek is al eerder gebleken dat je door psychisch geweld gezondheidsschade kunt oplopen. "In dit geval dragen de leuzen sowieso bij aan uitsluiting."

Als extreemrechtse ideeën steeds normaler worden

Volgens Dijkman is er nog een ander groot risico. "Als we dit soort acties niet zien als structurele dreiging maar afdoen als 'slechts incidenten', dan missen we het belangrijkste gevaar. Dit extremistische gedachtegoed, waar racisme onderdeel van is, wordt genormaliseerd in de maatschappij. Het gaat hier niet over incidenten. Want dan kan je iedere keer zeggen dat het wel meevalt."

Historicus Knegt valt Dijkman bij. "Je ziet dat dit extreemrechtse gedachtegoed doorsijpelt naar de Nederlandse politiek. Het is aantrekkelijk om hiermee kiezers te winnen."

Ook zijn collega-historicus, migratie-expert Leo Lucassen onderschrijft dat. "Politici nemen óf bewust het risico dat deze racistische gedachten normaal worden gevonden, óf ze zien het niet."

Zwarte Piet als pr-strategie

Volgens Dijkman bereikt de groep achter de teksten op de Erasmusbrug veel mensen. "Door ook teksten over Zwarte Piet te tonen, bereiken de daders een groter publiek. Dat publiek heeft in principe niets met hun extremistische gedachtegoed, maar is het wel eens met de uitspraak over Zwarte Piet. Die mensen bewegen zo ongemerkt een beetje hun extreemrechtse en racistische kant op."

Lucassen: "De leus over Zwarte Piet is een 'binnentrekker'. Net als de racistische en ongefundeerde complottheorie van omvolking. Mensen reageren op die complottheorie met: 'Er ís toch omvolking?' Daarmee bedoelen ze dat er steeds meer migranten komen. Maar 'omvolking' gaat veel verder: er zou sprake zijn van een complot, door de elite. Zodra het over 'de elite' gaat in dit soort complottheorieën, leggen de mensen die erin geloven de link met Joden. Het antisemitisme ligt er dik bovenop."

Het verzonnen verhaal van de omvolkingstheorie bevat nog meer vormen van racisme. Migranten zouden er doelbewust op uit zijn om onze samenleving kapot te maken. "Dat zie je weer terug in de vorm van haat tegen moslims", zegt Lucassen.

Aan het OM-onderzoek zit ook een risico

Het Openbaar Ministerie (OM) vindt de racistische teksten die tijdens de jaarwisseling werden geprojecteerd op de Erasmusbrug strafbaar en discriminatie. Daarom heeft het OM besloten om onderzoek te doen.

Dijkman en Lucassen vinden dat terecht, hoewel het Dijkman opvalt dat het OM het extremistische karakter van de leuzen "onbenoemd laat door het 'alleen' over racisme te hebben".

Volgens de terrorisme-expert neemt het OM met het onderzoek ook een risico. "Als het OM de beschuldiging van racisme niet kan hardmaken, voelen dergelijke groepen zich sterker om nog een stap verder te gaan."

Het helemaal uitroeien van extreemrechts gedachtegoed is volgens Dijkman onmogelijk. "Maar we moeten ons wel bewust worden dat de aanhangers van extreemrechts een slim spel spelen om ons tegen elkaar uit te spelen."

"Als samenleving moet je dat blijven doorzien en met elkaar in gesprek gaan. In de media en in de politiek. Maar ook op school, op straat en aan de keukentafel. We hebben als samenleving als geheel een verantwoordelijkheid."

