Meer dan alleen je kerstboom wegdoen: hier draait Driekoningen eigenlijk om

Driekoningen is een christelijke feestdag, waarvan steeds minder mensen weten wat het precies inhoudt. Op die feestdag op 6 januari zetten veel mensen hun kerstboom bij het grofvuil. Ooit was het een groter volksfeest in Nederland. In andere landen is Driekoningen dat nog steeds. Hoe zit het ook alweer?

Driekoningen in een notendop Driekoningen is een christelijke feestdag die de kerstperiode (25 december tot en met 6 januari) afsluit.

Het feest gaat om het bezoek van de drie Wijzen uit het Oosten aan de pasgeboren Jezus in Bethlehem.

In andere landen wordt Driekoningen uitbundig gevierd, soms ook op een andere datum.

Driekoningen is geen officiële feestdag in Nederland.

Met Driekoningen wordt een bijbelse gebeurtenis gevierd: drie koningen kwamen op 'kraambezoek' bij het kindje Jezus in Bethlehem. Het drietal, ook wel de drie Wijzen genoemd, volgden een bijzondere ster aan de hemel. Volgens de Bijbel navigeerde die hen naar de pasgeboren Jezus.

In de Bijbel staan geen details over de koningen. Pas in de middeleeuwen kregen ze een naam en gezicht: Caspar, Melchior en Balthasar.

Driekoningen werd vroeger met meerdere tradities gevierd in Nederland. Kinderen gingen bijvoorbeeld met lampionnen langs de deuren voor snoepgoed, zoals nu met Sint-Maarten. Ook bakten mensen speciaal brood of taart met daarin een verstopt boontje. Wie dat wist te vinden, mocht thuis een dag lang 'koning' spelen.

Hoe populair Driekoningen in de zeventiende eeuw was, is bijvoorbeeld te zien op schilderijen van Hollandse meesters als Jan Steen en Rembrandt:

Het Driekoningenfeest, geschilderd door Jan Steen. Foto: Jan Steen, Public domain, via Wikimedia Commons

Op deze tekening van Rembrandt gaan daklozen samen met kinderen langs de deuren voor een kleine beloning. Foto: Rijksmuseum

Maar de traditie begon te verdwijnen. Tot in de negentiende eeuw werd het groots gevierd in Nederland. Maar vooral protestanten verzetten zich in de loop van de eeuwen tegen een uitbundige viering.

Tegenwoordig wordt het feest in Nederland vooral nog in de katholieke gebieden in het zuiden gevierd. Kinderen verkleden zich als koningen en trekken zingend door de straten. In sommige steden verkleden volwassenen zich ook voor kleinschalige intochten.

De PvdD in Den Bosch is kritisch over schapen en kamelen die de oosterse koningen vergezellen bij intochten. Ook vinden ze het stereotyperend dat er schmink wordt gebruikt om de Aziatische koning te spelen.

Waarom doen we de kerstboom de deur uit met Driekoningen? De zogeheten kersttijd uit het kerkelijk jaar eindigt met Driekoningen. De kersttijd valt in de kerstcyclus en is in de rooms-katholieke kerk de eerste periode van het kerkelijk jaar. Het aantal dagen tussen Kerst en Driekoningen is het aantal dagen dat de drie Wijzen onderweg waren naar Jezus. Volgens het bijgeloof brengt het ongeluk om na die periode nog kerstversiering in huis te hebben.

In andere landen wordt het feest nog altijd uitbundig gevierd. Na twee coronajaren maakt Spanje zich klaar voor de viering van Driekoningen. Kinderen krijgen daar cadeaus en zoetigheid, vergelijkbaar met Sinterklaas bij ons. De drie koningen hebben in Spanje een eigen intocht. Op 5 januari maken kinderen hun verlanglijstjes klaar en op 6 januari krijgen ze de cadeaus.

In landen als Oostenrijk, Italië, Spanje en Griekenland is Driekoningen een nationale feestdag. Ook in sommige Duitse deelstaten is 6 januari een vrije dag.

Driekoningen heet niet overal Driekoningen en vindt soms later plaats. In de katholieke traditie wordt dit feest ook wel Epifanie of Openbaring van de Heer genoemd. In de katholieke leer is Jezus namelijk de Heer.

De orthodoxe kerk viert Driekoningen op 19 januari. Dat komt doordat orthodoxen Kerst ook later vieren, en dus ook de geboorte van Jezus.

Tilburgse kinderen gaan verkleed langs de deuren om snoepgoed op te halen. Foto: ANP

