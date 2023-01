Lokaal afsteekverbod heeft geen effect: in sommige gemeenten zelfs méér slachtoffers

Een lokaal vuurwerkverbod heeft geen duidelijk effect. In sommige gemeenten met een afsteekverbod nam het aantal slachtoffers afgelopen jaarwisseling zelfs toe ten opzichte van de laatste jaarwisseling zonder maatregelen. Het totale aantal slachtoffers is weer terug op het niveau van voor de coronacrisis.

Afgelopen jaarwisseling waren er bijna net zo veel vuurwerkslachtoffers als tijdens de laatste jaarwisseling zonder beperkende maatregelen. Het gaat om 1.253 vuurwerkslachtoffers, tegenover zo'n 1.300 tijdens 2019/2020. Ten opzichte van de jaarwisseling 2021/2022 steeg het aantal slachtoffers met 62 procent. Daar moet wel een kanttekening bij worden geplaatst: tijdens de jaarwisselingen 2020/2021 en 2021/2022 gold een algeheel vuurwerkverbod. Dit jaar was dat alleen het geval in twaalf gemeenten.

VeiligheidNL ziet geen bewijs dat een lokaal afsteekverbod zorgt voor een afname van het aantal vuurwerkslachtoffers. De resultaten van de twaalf gemeenten met een dergelijk verbod zijn daarvoor te wisselvallig. "In Amsterdam waren enkele tientallen slachtoffers minder dan in 2019/2020, maar in Rotterdam was er dan weer een stijging", zegt Bakker.