Weerbericht: Bewolking en regen, maar in de ochtend kans op zon

Donderdag krijgen we opnieuw te maken met bewolking, maar in de ochtend kan ook de zon te zien zijn. In de loop van de dag neemt de bewolking toe en kan er regen vallen.

's Ochtends is het vrijwel overal droog en zijn er verspreid over het land enkele opklaringen. De zon laat zich op sommige plekken af en toe zien.

In de middag neemt de bewolking toe en er kan wat lichte regen vallen. In de namiddag kan het harder gaan regenen. De wind komt uit het zuidwesten tot zuiden en is zwak tot matig. De temperaturen lopen op naar 10 tot 12 graden.

Ook 's avonds houden we regen. In de nacht naar vrijdag liggen de minima tussen 8 en 10 graden.

