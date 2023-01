Artiest na val tijdens optreden Kerstcircus Haarlem buiten levensgevaar

De artiest die van een grote hoogte naar beneden viel tijdens een optreden van het Kerstcircus Haarlem is buiten levensgevaar. De acrobaat is aanspreekbaar en heeft veel pijnstilling nodig. Hij wordt nog verder onderzocht op bijvoorbeeld breuken of inwendig letsel.

Het ongeluk gebeurde rond 20.45 uur. Er waren toen zo'n duizend toeschouwers in de circustent aanwezig. Hulpverleners hebben het publiek naar buiten geleid.

Tussen de toeschouwers zaten ook een hoop kinderen die de persoon naar beneden hebben zien vallen, zei een woordvoerder van de politie eerder op de avond. "Dit is heel heftig om te zien, dus vanuit de politie adviseren we om contact op te nemen met de huisarts, mochten zij hierna klachten krijgen." De politie heeft ook slachtofferhulp beschikbaar gesteld.

Het Kerstcircus staat sinds 22 december in het Burgemeester Reinaldapark in Haarlem-Oost. Tot en met 8 januari zouden er voorstellingen zijn, onder anderen met Hans Klok. De shows van de komende dagen gaan gewoon volgens planning door.

Klok zei tegen Shownieuws dat hij het ongeluk niet zag gebeuren, omdat hij zich aan het omkleden was. Het gebeurde volgens de illusionist tijdens een act met een groot draaiend rad. "Er gebeuren veel ongelukken mee", vertelde hij aan het tv-programma. Het slachtoffer, een mannelijke acrobaat, viel "een meter of vijftien" omlaag, aldus Klok.

0:33 Afspelen knop Hulpdiensten rukken uit voor gewonde artiest bij show Hans Klok

Aanbevolen artikelen