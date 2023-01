Artiest gewond na val van grote hoogte tijdens optreden Kerstcircus Haarlem

Delen via E-mail

Een artiest is woensdagavond van een grote hoogte naar beneden gevallen tijdens een optreden van het Kerstcircus Haarlem. Het slachtoffer is gewond naar het ziekenhuis gebracht, meldt een politiewoordvoerder.

Hoe de artiest eraan toe is en hoe ernstig de verwondingen zijn, kon de woordvoerder nog niet zeggen. Wel is de artiest bij bewustzijn, meldt het circus in een verklaring op Facebook.