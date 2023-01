Plastisch chirurgen zagen weer evenveel vuurwerkslachtoffers als voor corona

Delen via E-mail

Plastisch chirurgen hebben rond de jaarwisseling 52 mensen met ernstig letsel als gevolg van vuurwerk behandeld. Daarmee is het aantal vuurwerkslachtoffers terug op het niveau van voor de coronapandemie.

Volgens de NVPC was in veruit de meeste gevallen sprake van illegaal vuurwerk. Tien mensen raakten gewond door legaal vuurwerk. Zo veroorzaakte een sterretje een ernstige brandwond bij een jong kind. Het jongste slachtoffer met brandwonden was pas twee jaar oud.