Vuurwerkverbod leidde nauwelijks tot boetes, ook al werd er veel afgestoken

Bij de gemeenten waar afgelopen jaarwisseling een vuurwerkverbod gold, zijn nauwelijks boetes opgelegd. In onder andere Amsterdam, Schiedam en Haarlem gold zo'n verbod maar werd veel vuurwerk afgestoken.

De boa's in Soest, Utrechtse Heuvelrug, Heumen, en Mook en Middelaar deelden geen bekeuringen uit terwijl het verbod daar wel gold. Dat gebeurde ook niet in Bloemendaal en Heemstede.

In Amsterdam bleef het bij enkele waarschuwingen van boa's, omdat er volgens een woordvoerder van de gemeente niet genoeg capaciteit was. "Het handhaven van de openbare orde en het ondersteunen van collega's van andere diensten bij het veilig uitvoeren van hun werkzaamheden gaat voor op het handhaven van het afsteekverbod", zegt de woordvoerder tegen NOS.

Boa's in Haarlem deelden twaalf bekeuringen uit. "Dat was een fractie van de overtredingen", zegt burgemeester Jos Wienen in het Haarlems Dagblad. Binnenkort gaat de burgemeester in gesprek met de politie, handhaving en gemeenteraad voor een evaluatie van de jaarwisseling.