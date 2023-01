450 grote storingen op het spoor in 2022, meer dan vorig jaar

Vorig jaar waren er op het spoor zo'n 450 grote storingen, bevestigt ProRail na berichtgeving van De Telegraaf. Dat waren er meer dan in 2021. Het ging onder meer om storingen door aanrijdingen en sein- en wisselstoringen.

In 2021 was er sprake van 406 storingen en in 2020 waren dit er 361. In die jaren was er wel sprake van een uitgedunde dienstregeling wegens de coronacrisis.