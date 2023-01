450 grote storingen op het spoor in 2022, meer dan in 2021

Vorig jaar waren er op het spoor zo'n 450 grote storingen, bevestigt ProRail na berichtgeving van De Telegraaf. Dat waren er meer dan in 2021. Het ging onder meer om storingen door aanrijdingen en sein- en wisselstoringen.

In 2021 was er sprake van 406 storingen en in 2020 waren dit er 361. In die jaren was er wel sprake van een uitgedunde dienstregeling wegens de coronacrisis.

John Voppen, CEO van ProRail, is niet tevreden. "Met een eerste blik op de prestaties van 2022 en de oorzaken van tegenvallers zeg ik: werk aan de winkel voor de spoorsector", zegt hij tegen De Telegraaf. "Laten we investeren in onze mensen en middelen om prestaties te verbeteren."



Verder blijkt uit de cijfers van ProRail dat in 2022 meer mensen met de trein hebben gereisd dan in 2021. In de loop van het jaar zijn de reizigersaantallen steeds verder toegenomen. De aantallen van 2019 - het laatste jaar voor de coronacrisis - zijn nog niet gehaald, maar dat niveau komt wel weer in zicht.