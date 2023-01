'Vergelijkbaar' aantal Groningse aardbevingen in 2022, wel minder lichte bevingen

Het aantal aardbevingen in Groningen was in 2022 vergelijkbaar met een jaar eerder. Het aantal heel lichte door gaswinning veroorzaakte aardbevingen nam vorig jaar wél af ten opzichte van 2021. Dat bevestigt een woordvoerder van het KNMI woensdag na berichtgeving van Dagblad van het Noorden

Uit de jaarcijfers van het KNMI blijkt dat vorig jaar 52 aardbevingen zijn gemeten in Groningen. Twaalf daarvan hadden een magnitude van 1.5 of hoger. Dat was in 2021 ook het geval.

Ook het aantal zware bevingen lijkt gelijk te blijven. Zo werd ook vorig jaar één beving gemeten die zwaarder was dan 3.0. Dat gebeurde in oktober in Wirdum. Het dorp werd opgeschrikt door een beving met een magnitude van 3.1, een van de tien zwaarste aardbevingen in Groningen.

De zwaarste aardbeving vond tien jaar geleden plaats bij het dorp Huizinge. Die beving had een kracht van 3.6.

Het KNMI liet vorig jaar nog weten dat de daling van het aantal aardbevingen in Groningen aan het stagneren was. Of dat nu nog steeds het geval is, kon de woordvoerder niet zeggen. Daar is een ander soort analyse voor nodig.

Aantal heel lichte aardbevingen wél afgenomen

Voor deze jaarcijfers kijkt het KNMI vooral naar aardbevingen met een magnitude van 1.5 en hoger. Die worden al sinds 1991 gemeten. Tegenwoordig kunnen ook veel lichtere bevingen worden gemeten, maar die zijn nog niet goed te vergelijken over een langere periode.

Het Dagblad van het Noorden keek wel naar deze kleinere bevingen en zag dat deze in 2022 flink zijn afgenomen ten opzichte van 2021. Dat bevestigt het KNMI, maar de woordvoerder wijst er ook op dat deze bevingen van 2020 naar 2021 weer waren toegenomen. Of er al sprake is van een dalende trend, is dus nog niet duidelijk.

Dat het aantal aardbevingen de afgelopen jaren is afgenomen, komt doordat de gaskraan sinds 2018 steeds verder wordt dichtgedraaid. Volgens het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) kan het nog tientallen jaren duren voordat de grond onder Groningen weer rustig is.

Gaswinning in Groningen De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) pompt sinds de jaren zestig gas op in Groningen.

Die gaswinning leidt sinds 1991 tot bodemverzakkingen en aardbevingen. Dat zorgt niet alleen voor fysieke schade, maar ook voor psychische schade bij mensen die in het gebied wonen.

