Weerbericht: Code geel voor windstoten in noordwesten, in de ochtend veel regen

Het KNMI heeft woensdagochtend code geel uitgegeven voor het noordwesten vanwege zware windstoten tot zo'n 80 kilometer per uur. De wind komt uit zuidwestelijke richting en zorgt mogelijk voor hinder in het verkeer en bij buitenactiviteiten.

Ook in de rest van het land is het woensdag onstuimig met een stevige wind en flink wat regen. Vooral in de ochtend valt er de nodige neerslag. Die trekt in de middag geleidelijk aan naar het oosten, al blijft er kans op enkele losse buien.

In het binnenland zien we veel bewolking, alleen in het westen schijnt af en toe de zon. De zuidwestenwind voert wel zachte lucht aan. Daardoor is de temperatuur zeer zacht met maxima van zo'n 12 of 13 graden. Door de regen en wind is het gevoelsmatig wel een paar graden frisser.