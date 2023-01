Hierom zijn leuzen als White Lives Matter en de 'veertien woorden' racistisch

Het Openbaar Ministerie (OM) vindt dat de leus 'White Lives Matter' en de zogenoemde 'Fourteen Words' (veertien woorden) die tijdens de jaarwisseling te zien waren op de Erasmusbrug strafbaar zijn. Hier lees je waar de racistische teksten vandaan komen.

De White Lives Matter-beweging ontstond als tegenwicht aan de Black Lives Matter-beweging. Black Lives Matter begon in de VS, omdat zwarte mensen daar veel vaker slachtoffer worden van politiegeweld dan witte mensen.

De directe aanleiding voor de BLM-beweging was de vrijspraak van George Zimmerman, die in 2012 de ongewapende zwarte tiener Trayvon Martin doodschoot. De term werd vooral gebruikt in de vorm van een hashtag op sociale media: #BlackLivesMatter.

Na de dood van de zwarte Amerikaan George Floyd in 2020 als gevolg van politiegeweld, werd de beweging breder. Andere systematische ongelijkheden op basis van afkomst werden aan de kaak gesteld. Ook in Nederland bestaat zulke ongelijkheid en de BLM-beweging kwam ook hier in 2020 van de grond.

Tegenstanders vinden dat Black Lives Matter zich te veel richt op zwarte mensen. Zij menen dat de term suggereert dat andere levens er minder toe doen.

Extreemrechtse groeperingen die White Lives Matter gebruiken, zeggen dat witte levens meer waard zijn dan zwarte levens. De White Lives Matter-beweging is opgericht door neonazi's en aanhangers van witte suprematie. De racistische Amerikaanse beweging de Ku Klux Klan heeft de term bekender gemaakt.

Amerikaanse mensenrechtenorganisaties hebben de White Lives Matter-beweging in 2016 op de lijst van haatzaaiende groeperingen gezet.

De zogenoemde 'Fourteen Words', soms alleen aangeduid met het getal 14, staan voor een slogan van veertien woorden. Die luidt: "We must secure the existence of our people and a future for white children" ("We moeten het voortbestaan van ons volk en een toekomst voor witte kinderen veiligstellen").

De auteur van de slogan is David Lane (1938-2007). Hij bedacht de woorden in de gevangenis, waar hij vastzat voor de moord op een joodse radiopresentator. Lane was lid van de Amerikaanse racistische terreurbeweging The Order.

De slogan is gebaseerd op de omvolkingstheorie. Die stelt dat de westerse samenleving met een vooropgezet plan wordt vervangen door immigranten met een niet-westerse achtergrond.

Meerdere verdachten van recente haatmoorden verwezen naar de omvolkingstheorie. De man die afgelopen mei tien voornamelijk zwarte mensen doodschoot in een supermarkt in de Amerikaanse stad Buffalo had het getal 14 op zijn geweer staan.

De Australiër die in 2019 in twee moskeeën in Nieuw-Zeeland 51 mensen doodschoot had de veertien woorden opgenomen in een manifest dat hij schreef voordat hij zijn daad pleegde.

Een Nederlandse tak van de extreemrechtse beweging White Lives Matter zegt dat ze 'White Lives Matter' en de veertien woorden begin januari op de Rotterdamse Erasumusbrug had geprojecteerd. De groepering riep op tot "actie" op 14 januari. Ook dat is een verwijzing naar de slogan van Lane.

