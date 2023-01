OM vindt racistische leuzen op Erasmusbrug strafbaar en doet verder onderzoek

Het Openbaar Ministerie vindt dat de racistische teksten die tijdens de jaarwisseling werden geprojecteerd op de Erasmusbrug in Rotterdam strafbaar zijn. Het ging om onder meer 'White Lives Matter' en 'Vrolijk Blank 2023'. De politie is onder leiding van het OM een strafrechtelijk onderzoek gestart.

"De vrijheid van meningsuiting is een van de fundamentele rechten in de Nederlandse wet. Je mag dus zeggen en vinden wat je wil. Maar aan die vrijheid van meningsuiting zijn grenzen gesteld. Een van die grenzen is dat uitingen nooit mogen aanzetten tot discriminatie of een andere bevolkingsgroep mogen beledigen", schrijft het OM.

Op de brug was ook de zin "We must secure the existence of our people and a future for white children" ("we moeten het bestaan van ons volk en de toekomst voor witte kinderen veiligstellen") te zien. Die zin staat ook wel bekend als de 'Fourteen Words', van de Amerikaanse racistische terreurbeweging The Order. Ook andere extreemrechtse groeperingen, zoals de Ku Klux Klan, gebruiken dit soort leuzen.