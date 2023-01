Sanil B. blijft 120 dagen langer vastzitten in Mallorca-zaak

Sanil B. blijft 120 dagen langer in voorarrest zitten. Het verzoek van zijn advocaat Anis Boumanjal om B. in afwachting van het hoger beroep voorlopig vrij te laten, werd dinsdag afgewezen door het gerechtshof in Leeuwarden.

Het hof besliste vorige week al dat ook Kaan B. blijft vastzitten. In totaal vijf verdachten zitten nog vast, maar alleen Sanil B. en Kaan B. deden een verzoek tot vrijlating.

De uitspraken van de rechtbank in Lelystad werden door het hof betrokken bij de beslissingen. In de zaak van Sanil B. benoemt het hof expliciet "dat er sprake is van een verdenking van zeer ernstige feiten en een geschokte rechtsorde". Die wegen niet op tegen de persoonlijke omstandigheden van de hoofdverdachte.

De rechtbank in Lelystad legde de in totaal acht verdachten in november celstraffen tot zeven jaar op. De hoogste straf was voor Sanil B.: zeven jaar. Hij werd als enige schuldig bevonden aan betrokkenheid bij de dood van Carlo Heuvelman in juli 2021.

Mees T. en Hein B. speelden volgens het Openbaar Ministerie ook een rol bij de dood van Carlo, maar zij werden bij gebrek aan bewijs vrijgesproken. Zij kregen beiden een celstraf van 2,5 jaar, omdat ze wel schuldig werden bevonden aan ander geweld op Mallorca in nacht van 13 op 14 juli 2021.

Wanneer de inhoudelijke behandeling van het hoger beroep plaatsvindt is nog niet bekend. In april vindt waarschijnlijk een regiezitting plaats. Dan kunnen de advocaten onderzoekswensen indienen.

Wil je meer weten over wat er is gebeurd op Mallorca? Luister dan onze truecrimepodcast Het geheim van Mallorca, over de dodelijke mishandeling op het Spaanse eiland:

Eerder

Aanbevolen artikelen