Aantal nieuwe coronabesmettingen in Nederland daalt weer

Het aantal nieuwe coronagevallen in Nederland daalt weer. In de afgelopen zeven dagen werden 6.245 positieve testuitslagen gemeld. Een week eerder waren dat er nog 6.744. In China is het virus flink opgeleefd, maar vanwege de situatie in Nederland vinden epidemiologen het niet nodig om reizigers uit China beperkingen op te leggen.

Het RIVM houdt de coronasituatie in Nederland nauwlettend in de gaten. De rioolmetingen laten ook een flinke daling zien. Het gemiddelde aantal virusdeeltjes in het rioolwater daalde in de eerste dagen van vorige week met 21 procent. Een week eerder was er nog sprake van een stijging van 33 procent.

Tegelijkertijd stijgt het aantal ziekenhuisopnames wel. In de laatste week van 2022 werden 527 mensen in het ziekenhuis opgenomen vanwege ernstige coronaklachten. Dat waren er 200 meer dan een week eerder. Op de intensive cares werden 51 nieuwe coronapatiënten opgenomen, tegenover 34 een week eerder.

Ondertussen is er in China sprake van een ernstige coronagolf. De Chinese overheid heeft het over 5.000 nieuwe besmettingen per dag, maar volgens deskundigen is dit aantal veel groter. Sinds de versoepeling van de coronarestricties (na drie jaar extreem streng beleid) zouden liefst 250 miljoen Chinezen besmet zijn geraakt.

'Testverplichtingen zoals in Spanje en Frankrijk zijn in Nederland niet nodig'

Toch legt Nederland voorlopig geen beperkingen op aan reizigers vanuit China. In landen als Spanje, Italië en Frankrijk geldt een testverplichting voor reizigers uit China.

Epidemiologen in Nederland steunen het huidige Nederlandse beleid. Zo noemt hoogleraar Frits Rosendaal de beperkingen "onnodig", vindt viroloog Marion Koopmans de focus op China "niet logisch" en spreekt veldepidemioloog Amrish Baidjoe van "symboolpolitiek".

Het virus gaat volgens Baidjoe in veel landen nog flink rond, ook in Nederland. We hebben er alleen niet zo veel zicht meer op, doordat nog maar relatief weinig getest wordt. Meer testen op nieuwe varianten is dus ook een van de maatregelen die hij wel zinnig vindt. "Want zoals het nu gaat, hebben we het niet snel in de gaten als er een besmettelijkere variant is opgedoken."

Koopmans is het daarmee eens. "We maken ons weinig druk over de circulatie van het virus hier, dan is het een beetje gek om er nu alleen voor China wel een punt van te maken." Terwijl volgens haar momenteel ook in Europa en de VS nieuwe virusvarianten ontstaan. "We moeten blijven opletten, maar niet alleen in China."

'In Nederland hebben we inmiddels groepsimmuniteit opgebouwd'

Hoogleraar Rosendaal vindt dat we ons sowieso geen zorgen hoeven te maken over een mogelijke nieuwe coronavirusvariant. "In Nederland hebben we inmiddels groepsimmuniteit opgebouwd doordat vrijwel iedereen corona heeft gehad of is gevaccineerd. Het virus verspreidt zich daardoor niet snel meer. En dat gaat het ook niet doen als mensen vanuit China met corona hierheen komen."

Baidjoe wijst er nog wel op dat er meer aandacht moet zijn voor de consequenties van een eventuele nieuwe opleving van het virus. De situatie in Nederland is erg kwetsbaar.

"De zorg is uitgeput, het draagvlak voor nieuwe maatregelen is nul en er is nog een aantal andere crises gaande, zoals de economische." Net als andere wetenschappers pleit hij met name voor regelgeving die in heel Europa zal gelden.

