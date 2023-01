Verdachte dodelijke steekpartij Bladel droeg net als slachtoffer enkelband

Zowel de verdachte als de omgekomen man komt uit Bladel. De politie hield de verdachte in de nieuwjaarsnacht aan in zijn woning.

Een elektronische enkelband geeft mensen die verdacht worden van of veroordeeld zijn voor een strafbaar feit beperkte vrijheid. Mensen met een enkelband mogen ergens niet komen (bijvoorbeeld in de buurt van een slachtoffer) of moeten thuisblijven. Medewerkers van een meldkamer volgen op afstand waar iemand met een enkelband zich bevindt.

Per dag zijn er gemiddeld zevenhonderd mensen in Nederland die een enkelband dragen. Iemand een enkelband geven is goedkoper dan een celstraf opleggen, maar de maatregel is geen vervanging voor detentie.