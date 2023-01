Verdachte moord Peter R. de Vries sprak volgens getuige ook over ontvoeren Rutte

De criminele organisatie achter de moord op Peter R. de Vries zou plannen hebben gehad om premier Mark Rutte te ontvoeren. Een belangrijke getuige heeft dit naar eigen zeggen gehoord van Krystian M., die wordt verdacht van het organiseren van de moord op de misdaadjournalist. De verklaring is ingezien door NU.nl.

De verklaringen van de beschermde getuige (ook wel bekend onder zijn schuilnaam Eddy) spelen een belangrijke rol in het proces tegen de verdachten van de moord op De Vries. Eddy koppelt de uitvoerders van de liquidatie aan de criminele organisatie van Ridouan Taghi.

In een verhoor eind vorig jaar viel plots de naam van Rutte. Ook hij zou doelwit zijn geweest. De premier werd twee maanden na de dood van De Vries in juli 2021 extra beveiligd vanwege dreiging.

Eddy meldde zich in november 2021 bij de politie met het verhaal dat hij meer wist over de moord op De Vries. Hij was bevriend met M., die hem in vertrouwen had genomen. Volgens Eddy was M. twee maanden voor de aanslag op De Vries op zoek naar iemand die "een journalist" wilde vermoorden.

Na de dood van De Vries stapte Eddy uit gewetensnood naar de politie. Hij vertelde dat M. de opdrachtgever van de liquidatie "oom" noemt. Een concrete naam noemde M. nooit, maar hij omschreef die "oom" als degene die ook achter de moord op de advocaat van Nabil B. en de broer van die kroongetuige zit. Eddy concludeert zelf dat die "oom" Taghi is.

Ook het Openbaar Ministerie gaat uit van betrokkenheid van Taghi bij de moord op De Vries. Taghi's betrokkenheid wordt stellig ontkend door zijn advocaat Inez Weski.

Ook in geval van Rutte wordt verwezen naar 'oom'

Eddy zegt dat er ook plannen waren om Rutte te ontvoeren. Dat kreeg hij naar eigen zeggen te horen van M., vlak na de aanslag op De Vries. M. zou hebben gezegd dat "die mensen (achter de moord, red.) echt sterk zijn" en dat "ze ook de premier wilden ontvoeren". Toen de politie Eddy vroeg of hij wist wie M. bedoelde met "die mensen", zei hij dat M. het weer over "oom" had.

Het verhaal over plannen voor een ontvoering van Rutte staat niet op zichzelf. De minister-president werd twee maanden na de moord op De Vries namelijk extra beveiligd. Dat gebeurde op basis van signalen dat de premier zou worden ontvoerd of dat er een aanslag op hem zou worden gepleegd.

Die dreiging werd in september 2021 door betrouwbare bronnen bevestigd aan NU.nl, na berichtgeving van De Telegraaf. In de omgeving van Rutte zouden zogenoemde spotters zijn waargenomen. Dat zijn mensen die een doelwit in de gaten houden. De spotters konden worden gelinkt aan de georganiseerde misdaad.

In september 2022 werd de beveiliging van Rutte opnieuw opgeschroefd. Ook prinses Amalia werd vanaf dat moment extra beveiligd. Zij moest bovendien haar studentenhuis in Amsterdam verlaten. Ook in dit geval zou het gaan om dreigingen vanuit het criminele milieu.

Of het verhaal van Eddy enige rol heeft gespeeld bij deze veiligheidsmaatregelen is niet duidelijk. De verklaring die NU.nl heeft ingezien, is vorige maand afgelegd. Een woordvoerder van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) laat weten nooit op zaken over veiligheid te kunnen ingaan.

De verklaring van Eddy is toegevoegd aan het dossier in de zaak-De Vries, die vrijdag verdergaat met een pro-formazitting.

