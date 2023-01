KNRM schoot in 2022 veel vaker te hulp op zee: 'Druk en heftig jaar'

De Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) is in 2022 bijna 2.525 keer uitgevaren om mensen op zee te helpen. Dat is ongeveer 10 procent meer dan het jaar daarvoor.

De organisatie spreekt van een "druk en heftig jaar". De KNRM redde vorig jaar in totaal ruim vierduizend mensen.

Volgens een woordvoerder van de KNRM moesten mensen op zee om verschillende redenen gered worden. Niet alleen uit het water, maar bijvoorbeeld ook omdat ze gewond waren geraakt op een schip of omdat een boot met een kapotte motor naar de haven gesleept moest worden.

Daarnaast bracht de KNRM ook 155 dieren veilig aan wal. Die moesten gered worden nadat ze bijvoorbeeld ze in zee waren gesprongen of van de pier waren gewaaid.

Ook het aantal zoekacties is volgens de KNRM "opmerkelijk" gestegen. Het ging om 37 procent meer dan het jaar daarvoor. In totaal zocht de KNRM 240 keer naar vermisten.

In 220 gevallen was dat loos alarm. Volgens de reddingsmaatschappij kwamen veel van die meldingen van verontruste strandgangers die iemand uit het oog waren verloren of dachten dat een zwemmer onder het water was verdwenen.

Acties met slechte afloop maakten veel indruk

In 2022 waren er volgens het KNRM ook acties met een minder goede afloop die veel indruk hebben gemaakt. Daarmee doelt de reddingsdienst op het kano-ongeluk op het Veluwemeer, de vliegtuigcrashes bij Hoek van Holland en op het Zwarte Meer, twee ongelukken op charterschepen op de Waddenzee en de aanvaring tussen een snelboot en watertaxi waarbij vier mensen om het leven kwamen.

Het KNRM Helpt Assistentie Centrum (KAC), een hulpcentrale waar mensen naartoe kunnen bellen met niet-spoedeisende vragen, zag het aantal telefoontjes vorig jaar toenemen naar meer dan duizend.

In 2021 werd de centrale zo'n achthonderd keer gebeld door mensen die onder meer problemen hadden met het uitrollen van de zeilen of met de motor van een boot. Door deze problemen op afstand op te lossen, hoefden de reddingboten minder vaak uit te varen.

