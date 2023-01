Extreemrechtse White Lives Matter claimt racistische teksten op Erasmusbrug

De Nederlandse tak van de extreemrechtse beweging White Lives Matter (WLM) zou de racistische leuzen op de Erasmusbrug in Rotterdam hebben geprojecteerd tijdens de jaarwisseling. Dat zouden ze samen met Duitse aanhangers van die beweging hebben gedaan. Dat wordt geclaimd in een maandagavond gepubliceerde video in het Nederlandse Telegram-kanaal White Lives Matter, waar Het Parool over schrijft.

De eerste zin van die slogan is: "We must secure the existence of our people and a future for white children" ("We moeten het bestaan van ons volk en de toekomst voor witte kinderen veiligstellen"). Die zin was tijdens de jaarwisseling terug te zien op de Erasmusbrug.