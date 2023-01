Politie telt meer verkeersdoden en ongelukken met elektrische fietsen

Naast de 578 verkeersongevallen met minstens één dodelijk slachtoffer waren er ook 21.457 ongevallen met minstens één gewonde. "Er zijn natuurlijk dit jaar meer verkeersongelukken ten opzichte van coronajaren 2020 en 2021. Toen waren er minder ongelukken omdat er minder verkeer op de weg was. Maar ook vergeleken met 2019 zal het aantal verkeersslachtoffers flink hoger uitpakken. Dat is een zorgelijke trend", aldus Broer.

In 2019 vielen er 661 verkeersdoden. In 2020 en 2021 waren dat er 610 en 582, blijkt uit cijfers van statistiekbureau CBS. Het bureau maakt in april de definitieve cijfers over 2022 bekend. Over de vandaag gecommuniceerde getallen doet het CBS geen uitspraken.