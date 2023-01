Weerbericht: Dag begint droog en zonnig, later op de dag veel kans op regen

De eerste helft van de dag verloopt droog met zonnige momenten en een zwakke tot matige wind. In de middag neemt de bewolking vanuit het zuidwesten toe. Daardoor krijgen we later op de dag te maken met regenbuien.

Die regen valt verspreid over het land, alleen in het zuiden is het soms droog. De temperatuur stijgt tot zo'n 8 of 9 graden. De zuidwestenwind neemt gedurende de dag toe in kracht, aan zee waait het vrij krachtig tot hard.

In het noordwesten wordt het soms zelfs stormachtig. Langs de kust zijn er mogelijk windstoten tot 85 km per uur. Die onstuimigheid zien we ook morgen met een stevige wind en flink wat regen. Het wordt dan 11 tot 13 graden.

