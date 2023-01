Oproeporganisatie voor reanimatie verliest een derde van burgerhulpverleners

Het Nederlandse reanimatieoproepsysteem HartslagNu is bijna een derde van zijn 270.000 vrijwilligers kwijtgeraakt. Het gaat om zo'n 80.000 mensen, die geen opfriscursus hebben gevolgd of kortgeleden iemand gereanimeerd hebben. Daardoor voldoen ze niet meer aan de vereisten van burgerhulpverlener. Dat bevestigt een woordvoerder van HartslagNU maandag aan NU.nl na berichtgeving van de NOS

Het landelijke netwerk van vrijwilligers die met een Automatische Externe Defibrillator (aed) kunnen helpen bij een hartstilstand, was de afgelopen jaren juist flink aan het groeien.

In 2021 bereikte HartslagNU de mijlpaal van 245.000 leden. Daardoor kon in heel Nederland binnen zes minuten begonnen worden met reanimatie. Nu de organisatie 30 procent van haar vrijwilligers heeft verloren, is het reanimatiesysteem niet langer dekkend.

De afname van het aantal burgerhulpverleners is het grootst in Zuid-Holland (34 procent) en het kleinst in Limburg (26 procent). De vrijwilligers zijn vooral belangrijk in gebieden waar weinig mensen wonen, omdat de aanrijtijd van ambulances daar langer is.

Leden keren terug in systeem als zij opfriscursus alsnog doen

Burgerhulpverleners bij HartslagNU zijn gewone mensen die zijn opgeleid om mensen met een hartstilstand te reanimeren. Als via 112 een melding van een hartstilstand binnenkomt, krijgen burgerhulpverleners in de buurt een oproep op hun telefoon met de vraag om hulp te verlenen totdat de ambulance er is.

Om in het systeem te blijven staan, moeten de burgerhulpverleners elk jaar een opfriscursus doen. Twee jaar lang was het niet mogelijk om die cursus te volgen door de coronapandemie. Sinds vorig jaar kan dit wel weer.

De 80.000 mensen die geen opfriscursus hebben gedaan, kunnen terugkeren in het systeem zodra ze de cursus alsnog hebben volbracht, laat HartslagNU weten aan NU.nl.

Volgens HartslagNU krijgen in Nederland gemiddeld veertig mensen per dag een harstilstand buiten het ziekenhuis. De overlevingskans is het grootst als iemand binnen zes minuten gaat reanimeren en een aed gebruikt.

Eerder

Aanbevolen artikelen