Noodbevel in twee Haagse buurten: 'Ernstig gevaar als jongeren hier bijeenkomen'

In Den Haag geldt tot en met vrijdag een noodbevel in twee buurten om groepsvorming te voorkomen. Het gaat om de buurten Venen en Oorden, en in het bijzonder om het gebied rondom de Beresteinlaan in stadsdeel Escamp. Uit informatie van de politie blijkt dat er een "ernstig gevaar" ontstaat voor gewelddadigheden als in dat gebied groepen jongeren bijeenkomen.

Door het noodbevel kan de politie groepen van meer dan twee personen wegsturen. Het samenscholingsverbod geldt ook voor de straten Meppelweg, Bouwlustlaan, Hengelolaan en Randveen, schrijft burgemeester Jan van Zanen.

Op dinsdag 27 december werd in een buurtwinkel in de Beresteinlaan nog een minderjarige jongen neergestoken. Hij raakte zwaargewond.

Voor het incident werden een 32-jarige vrouw en drie minderjarigen opgepakt. Zij waren allemaal afkomstig uit Den Haag.

