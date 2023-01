Oogziekenhuis in Rotterdam behandelde 25 vuurwerkslachtoffers, jongste is 7 jaar

Het Oogziekenhuis in Rotterdam behandelde tot dusver in totaal 25 vuurwerkslachtoffers, van wie het jongste zeven jaar oud is. Bij een van de patiënten was het oog zo beschadigd, dat het verwijderd moest worden.

Zondag aan het einde van de middag stond de teller op 24 mensen die oogletsel hebben opgelopen als gevolg van vuurwerk.

Vijf van de slachtoffers zijn jonger dan zeventien jaar, de jongste is zeven. Zeven mensen moesten geopereerd worden. Zij hadden bijvoorbeeld zoveel kruit in hun oog gekregen dat dit er met een pincet uitgehaald moest worden, zegt de woordvoerder van het ziekenhuis.

Bij een van de slachtoffers was het oog zo beschadigd dat het er helemaal uit moest. De patiënt krijgt een prothese. Eerder was al bekend dat deze persoon aan één kant blijvend blind zou zijn.

Hoeveel van de slachtoffers blijvend letsel zullen overhouden aan de jaarwisseling valt nu nog niet te zeggen. Komende dagen moeten zij herstellen.

Tijdens de jaarwisseling van 2019 op 2020 behandelde het ziekenhuis achttien patiënten met oogletsel door vuurwerk. Tijdens de coronajaren kwamen er veel minder oogpatiënten binnen. Op 1 januari 2022 behandelde het Oogziekenhuis vijf vuurwerkslachtoffers. Niemand van hen werd toen geopereerd.

