Voetganger overleden door aanrijding met politieauto op de A20 in Rotterdam

Op de A20 ter hoogte van Rotterdam Overschie is een voetganger overleden na een aanrijding met een politieauto. De oorzaak van de aanrijding en meer details over het slachtoffer zijn nog niet bekend.

De aanrijding vond plaats rond 05.20 uur. Op dit moment is niet duidelijk of het slachtoffer een man of een vrouw is, en wat hij of zij deed op de snelweg. De politie weet ook nog niet hoe de aanrijding heeft kunnen gebeuren, schrijft regionieuwswebsite Rijnmond.