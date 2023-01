Voetganger die op A20 door politie werd aangereden sprong van viaduct

Delen via E-mail

De voetganger die maandagmorgen op de A20 overleed na een aanrijding, kwam vermoedelijk op de weg terecht door een zelfmoordpoging. Volgens de politie sprong het slachtoffer vóór de aanrijding met een politieauto van een viaduct.

De aanrijding vond plaats rond 5.20 uur. De politie deelt geen details over de identiteit van de overledene.

Vanwege het incident was de A20 tussen knooppunt Terbregseplein en knooppunt Kleinpolderplein afgesloten in de richting van Hoek van Holland. De weg is inmiddels weer vrij.