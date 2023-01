Weerbericht: Bewolking en regen, maar wel zachte temperaturen

Het is maandagochtend grotendeels bewolkt en soms valt er regen. Later in de middag trekt de regen via het oosten het land uit. Er staat een matige westenwind en de temperatuur loopt op naar 9 tot 11 graden.

In de namiddag en avond blijft een enkele bui mogelijk, maar later wordt het droog. In de nacht naar dinsdag koelt het af naar 3 tot 6 graden. Regionaal kan het mogelijk nog wat kouder worden.

Dinsdag is het minder nat. Zo nu en dan breekt de zon door. Later is er meer bewolking bij maxima van 8 of 9 graden.

Volg dit onderwerp Wil jij elke dag het weerbericht ontvangen? Blijf met meldingen op de hoogte

Bekijk hier het volledige weerbericht op jouw locatie. Je vindt het weerbericht ook altijd bovenaan de voorpagina.

Aanbevolen artikelen