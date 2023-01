Auto begeeft het nadat man benzine steelt in Breda, blijkt dieselauto te zijn

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Politieagenten hebben zaterdagmiddag in Breda een man opgepakt die zonder te betalen had getankt bij een pompstation. Toen de man na de diefstal wilde wegrijden, begaf zijn auto het. Hij bleek benzine te hebben gestolen, terwijl hij in een dieselauto reed, schrijft de politie op Instagram