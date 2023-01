Weekweerbericht: Eerste week van het jaar begint zacht met veel regen

In de eerste week van het nieuwe jaar wordt het opnieuw zacht voor de tijd van het jaar. Wel zal de temperatuur iets lager liggen dan dit weekend en gaat het veel regenen, voorspelt Weerplaza zondag.

Maandagochtend regent het in het hele land, al is het ook af en toe droog. In de middag en avond wordt het vaker droog. De temperatuur komt in de ochtend uit op zo'n 11 graden. Aan het einde van de middag is het tussen de 8 en 9 graden. De wind, die matig van kracht is, gaat van zuidwest naar west in de loop van de dag.

In de nacht van maandag op dinsdag zijn er lokaal opklaringen en kan mist ontstaan. De temperatuur komt uit tussen de 3 en 6 graden, wat kouder is dan afgelopen nachten. Toch is het die nacht warmer dan gebruikelijk. Minima rond de 1 graad zijn namelijk normaal.

Dinsdag is de droogste dag van de week. In de ochtend schijnt de zon, waarna het in de middag bewolkt wordt. In het westen kan in de middag wat regen vallen, maar de kans bestaat ook dat het tot de avond in heel het land droog blijft. Het wordt 8 tot 9 graden.

Hogere temperaturen vanaf woensdag, ook veel regen

Woensdag stijgt de temperatuur weer iets, met maxima rond de 11 graden. Wel gaat het vanaf dan ook weer flink regenen en waaien. De wind komt uit het zuidwesten. Aan de kust kan het stormachtig worden.

Op donderdag en vrijdag verandert er weinig aan het weer, al daalt de temperatuur wel iets. Donderdag wordt het ruim 10 graden. Vrijdag komt de temperatuur uit tussen de 6 en 10 graden. Het blijft vaak regenen en de wind blijft sterk.

