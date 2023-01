Man (18) opgepakt voor doodsteken leeftijdsgenoot in Brabants dorp Bladel

De politie heeft een achttienjarige man opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij een dodelijk steekincident in Bladel. In het Brabantse dorp is op Oudjaarsdag een achttienjarige man doodgestoken.

Het slachtoffer werd zwaargewond aangetroffen op de oprit van een woning aan de Van Dissellaan. Reanimatiepogingen mochten niet meer baten.

Zowel het slachtoffer als de verdachte komt uit Bladel, laat de politie weten. Het korps kon de verdachte op het spoor komen door buurt- en sporenonderzoek. Hij is opgepakt in zijn woning.

De politie vermoedde in eerste instantie dat het steekincident in een huis had plaatsgevonden, maar daar kwam het korps na onderzoek op terug. Over de aanleiding voor de steekpartij is nog niets bekendgemaakt.

Aanbevolen artikelen