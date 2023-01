Duizenden Nederlanders het water in voor traditionele nieuwjaarsduik

Overal langs de Nederlandse kust en bij andere wateren staan hebben mensen zondag een traditionele nieuwjaarsduik genomen. Zo ook op het strand van Scheveningen, waar duizenden mensen zich verzamelde om duikend het nieuwe jaar in te luiden.

Vuurwerk afsteken en oliebollen eten zijn niet de enige nieuwjaarstradities: zondagochtend stonden weer duizenden mensen te trappelen om het koude water in te duiken.

In Scheveningen begon de duik om 12.00 uur. Maar in de uren daarvoor was het al druk op het strand. Vrijwilligers hadden alles voorbereid: van de dranghekken tot mutsen en blikken soep.

Je kunt op zo'n twintig plekken in Nederland meedoen aan een nieuwjaarsduik. Je kunt niet alleen de Noordzee induiken, maar ook bijvoorbeeld het IJsselmeer.

In Egmond zijn er ongeveer 2.500 deelnemers. En in Zandvoort en Leeuwarden kun je zelfs naakt een duik nemen. Het verschilt per locatie hoe laat de nieuwjaarsduik begint.

Nieuwjaarsduik 2023

Ook in het buitenland is de nieuwjaarsduik populair

De traditie bestaat sinds 1965. Normaal gesproken is het rond deze tijd van het jaar een stuk kouder, maar dit jaar hebben de duikers geluk. Het is gemiddeld 14 graden en daarmee een van de warmste 1 januari's ooit. Toch zal het zeewater heel koud aanvoelen.

Maar niet alleen in Nederland is de nieuwjaarsduik populair. Ook Nederlanders die met Nieuwjaar in het buitenland zijn, zoeken de zee op. Zoals in Australië, waar honderden mensen op het strand wachten op het startschot.

Mensen op het strand in Australië staan klaar voor de nieuwjaarsduik. Foto: Jordi Hussaarts

