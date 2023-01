Weerbericht: Zachte temperaturen en wind neemt geleidelijk af

Delen via E-mail

Goed nieuws voor de mensen die meedoen aan de nieuwjaarsduik: met een temperatuur tussen de 12 en 14 graden blijft het zacht.

Op zondagochtend is het op veel plaatsen bewolkt, maar blijft het grotendeels droog. 's Middags trekt vanuit het zuiden wel neerslag over het land. De wind neemt wel geleidelijk in kracht af.