Jaarwisseling in het teken van vuurwerk(verbod), arrestaties en brandjes

In veel opzichten leek de jaarwisseling meer op die van 2020, vóór de coronapandemie, dan die van de afgelopen twee jaar. Tientallen arrestaties in de grote steden, veel vuurwerk afgestoken ondanks verbod en al tientallen slachtoffers in ziekenhuizen. Verder waren er meerdere branden, groot en klein.

In de grote steden zijn tientallen arrestaties verricht. De politie in Rotterdam en omstreken heeft in de eerste uren na middernacht zeker 35 mensen aangehouden. Er hebben tientallen incidenten plaatsgevonden volgens een politiewoordvoerder. In de stad werd ondanks een verbod massaal vuurwerk afgestoken. De politie en handhavers lieten vrijwel iedereen die vuurwerk afstak ongemoeid.

Agenten moesten op verschillende plaatsen in actie komen. Zo moest de ME in het stadsdeel Crooswijk een grote groep jongeren uiteen drijven omdat zij zwaar vuurwerk afstaken en aanwijzingen van de politie om te vertrekken negeerden. Hier zijn veertien jongeren opgepakt wegens vechtpartijen, belediging, brandstichting en vernieling.

Ook veel arrestaties en incidenten in andere steden

De politie in Amsterdam heeft rond de jaarwisseling ook tientallen aanhoudingen verricht. Dat gebeurde onder meer voor het afsteken van zwaar vuurwerk en het gooien ervan naar politiemensen en omstanders. Volgens een politiewoordvoerder zijn er geen agenten gewond geraakt.

De aanhoudingen waren op diverse plekken in de stad. Onder meer op de Dam, waar veel mensen op de been waren. Zo werden hier mensen aangehouden vanwege een vechtpartij. Agenten namen op de Dam bovendien vuurwerk in beslag, aldus de woordvoerder. In Amsterdam geldt met Oud en Nieuw een afsteekverbod, maar dit wordt volop genegeerd.

Ook in Den Haag moesten de politie en mobiele eenheid (ME) op verschillende plekken ingrijpen. Zo moest de politie ingrijpen bij een vreugdevuur in de Koppelstokstraat in Scheveningen, waar agenten meermalen werden bekogeld met een fiets. Ook in de Thijssestraat in de wijk Laakkwartier moest de ME een groep mensen uit elkaar drijven. Een onbekend aantal mensen is aangehouden, meldt de politie.

Ziekenhuizen melden veel vuurwerkslachtoffers

Op veel plekken gold tijdens de jaarwisseling een vuurwerkverbod, maar dat werd volop genegeerd. Ziekenhuizen melden dat ze weer een groter aantal slachtoffers zien dan tijdens de coronapandemie.

In het Oogziekenhuis Rotterdam waren in de eerste uren na de jaarwisseling al twaalf slachtoffers met oogletsel door vuurwerk binnengebracht. Dat aantal zal nog verder oplopen, verwacht het ziekenhuis.

Het aantal is vergelijkbaar met de aantallen slachtoffers die voor de coronapandemie binnenkwamen, zegt oogarts Tjeerd de Faber desgevraagd. Tijdens de jaarwisseling van 2020 behandelde het ziekenhuis achttien patiënten met oogletsel door vuurwerk. "We zijn weer terug bij af", zegt hij.

In het Rotterdamse Maasstad Ziekenhuis kwamen zes vuurwerkslachtoffers binnen, van wie er vier werden behandeld in het brandwondencentrum van het ziekenhuis. De slachtoffers hebben allemaal verwondingen aan hun gezicht door vuurwerk.

Ook in het Haaglanden MC in Den Haag was het "een drukke nacht", "met veel vuurwerkincidenten", aldus een woordvoerder. Eén iemand heeft zijn vinger verloren, ook zijn er patiënten met oogletsel en kwamen er mensen binnen met gehoorschade. "We hebben op dit moment een volle afdeling", aldus de woordvoerder.

Brandweer had ook een drukke nacht

De jaarwisseling stond verder in het teken van brand. In het Brabantse Veghel woedde een zeer grote brand in de congregatiekapel van de Sint-Lambertuskerk, een klein gebouw dat momenteel dienst doet als moskee. "De brandweer is met veel materiaal ter plaatse en laat het monumentale pand gecontroleerd uitbranden", meldde de veiligheidsregio Brabant-Noord.

Ook rijden tankauto's rond in de buurt van de brand, die controleren op zogeheten vliegvuur vanwege de harde wind. Kleine vonkjes van de brand kunnen namelijk nieuwe brandjes nabij laten ontstaan.

In Amsterdam ontstond brand in een basisschool in Buitenveldert. Vandalen zouden daar een brandende kliko door het raam hebben gegooid. Een kinderdagverblijf in Amsterdam-Noord liep grote schade op door vuurwerk. Volgens de brandweer zijn alle ramen en puien eruit geblazen. "Een grote ravage."

Door het hele land zijn veel voertuigen in vlammen opgegaan. In de Utrechtse wijk Kanaleneiland zijn zeker vier auto's en een bestelbus zwaar beschadigd door (aangestoken) brand. Ook in andere steden stonden auto's in brand. In onder meer Ede, Emmen en Kootwijkerbroek zijn meerdere caravans uitgebrand.



Op verschillende plekken zorgden lokale brandjes ervoor dat wegen slecht begaanbaar waren. Zo werd de Rodeweg in Assen versperd door een vreugdevuur waar winkelkarretjes op waren gegooid. In het Gelderse Westervoort sloegen buurtbewoners zelf aan het blussen toen een heg in brand vloog door vuurwerk, waarna de brandweer het overnam.

0:35 Afspelen knop Vlammen slaan uit dak van kerkgebouw in Veghel

Ondanks verbod, toch massaal vuurwerk afgestoken

Ook in steden waar een vuurwerkverbod gold, werd volop afgestoken. Iets na middernacht was onder meer in Amsterdam, Den Haag en Rotterdam te zien hoe het vuurwerkverbod massaal werd genegeerd.

Tegelijkertijd gingen veel vuurwerkshows niet door vanwege de harde wind. Zo ook die bij de hofvijver in Den Haag, waar zich honderden mensen hadden verzameld niet wetende dat de show was afgelast.

Het traditionele vreugdevuur in Floradorp in Amsterdam-Noord werd ook afgelast door de harde wind. Dat had de Amsterdamse driehoek besloten op advies van de brandweer. Ongeveer een half uur later besloten inwoners van Floradorp de stapel kerstbomen en pallets tóch aan te steken. De brandweer en ME bleef aanwezig om ervoor te zorgen dat de situatie veilig verliep.

Eerder

Aanbevolen artikelen