Vreugdevuur in Amsterdam ondanks verbod wegens harde wind toch aangestoken

Het vreugdevuur in Floradorp in het Amsterdamse stadsdeel Noord is zaterdag rond 23.30 uur tóch aangestoken. De Amsterdamse driehoek had kort daarvoor juist besloten dat het traditionele vreugdevuur vanwege de harde wind niet kon doorgaan.

Het KNMI heeft code geel uitgegeven en waarschuwt voor zware windstoten van zo'n 80 kilometer per uur in het noordwesten. Op advies van de brandweer besloot de Amsterdamse driehoek (gemeente, politie en Openbaar Ministerie) iets na 23.00 uur het traditionele vreugdevuur in Floradorp uit te stellen tot zondag.

Organisator Patrick van Bronswijk zei tegen AT5 dat hij baalt van het besluit. Ook de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema zei het "ontzettend jammer" te vinden "dat de weersomstandigheden zo tegenzitten". Daar voegde ze aan toe dat van alles is geprobeerd om het vreugdevuur door te laten gaan. Zo werd de stapel gehalveerd en stonden waterschermen klaar. "Maar de veiligheid van aanwezigen, omwonenden en bebouwing staat voorop", benadrukte Halsema.

Inwoners van de wijk waren het niet eens met het besluit en staken de houtstapel een half uur later toch aan. De politie, brandweer en mobiele eenheid waren ter plaatse. "We kijken nu op basis van de omstandigheden hoe er wordt opgetreden", zei een woordvoerder van de politie.

De brandweer is inmiddels weg bij het vreugdevuur, meldt AT5. Het lijkt erop dat is besloten het vuur uit te laten branden. Eerder zette de brandweer in op het beschermen van nabijgelegen woningen aan de Buikslotermeerdijk. Deze woningen liepen gevaar door de harde wind. De brandweer heeft de woningen natgespoten en heeft een zogeheten waterscherm rond het vuur gespoten. Daardoor kon het vuur zich niet uitbreiden.

