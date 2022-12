Man (18) op klaarlichte dag doodgestoken in Brabants dorp Bladel

In Bladel is zaterdag een man doodgestoken. Het achttienjarige slachtoffer uit de Noord-Brabantse plaats droeg een enkelband, laat een politiewoordvoerder weten. Er is nog geen verdachte aangehouden.

Hulpdiensten snelden zich rond 15.15 uur naar de Van Dissellaan. Daar werd het slachtoffer aangetroffen in een woning. Reanimatiepogingen mochten niet meer baten.

De politie ging er aanvankelijk vanuit dat de man in de woning was neergestoken. Dat blijkt niet het geval. "De steekpartij was buiten. De woning waarbij het slachtoffer is aangetroffen staat hoe dan ook los van het steekincident en het slachtoffer", schrijft het korps op Twitter.

Aanbevolen artikelen