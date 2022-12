Na warmste Oudejaarsdag nu ook warmste landelijke decemberdag ooit gemeten

Met een maximumtemperatuur van 15,5 graden in De Bilt, gaat 31 december 2022 de boeken in als de warmste decemberdag ooit in Nederland. Eerder werd vandaag ook al de warmste Oudjaarsdag ooit gemeten.

Tot vandaag waren 24 december 1977 en 17 december 2015 de warmste decemberdagen ooit. In De Bilt werd toen 15,3 graden gemeten. Dat record ging er vandaag om 16.50 uur aan, toen het kwik 15,5 graden aangaf.

De officiële landelijke records worden in De Bilt gemeten, maar op meerdere plekken in Nederland werd het nog warmer. In de Limburgse plaatsen Ell en Arcen werd met 17,6 graden de hoogste temperatuur gemeten. Ook dat is een record voor december.

Mogelijk krijgen we zondag ook de warmste Nieuwjaarsdag ooit gemeten. Het warmterecord voor 1 januari in De Bilt staat nu nog op 13,2 graden. Dat gebeurde in 2021. Op diezelfde dag werd het 15,1 graden in Maastricht. Ook dat is een record.

De maandrecords van januari blijven waarschijnlijk staan. In De Bilt staat het januari-record op 15,1 graden, gemeten op 13 januari 1993. Over alle stations staat het warmterecord voor januari op 16,5 graden. Dat dateert van 16 januari 1947.

