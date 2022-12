Ook in Hilversum en Amsterdam vuurwerkshows afgelast om harde wind

Ook in Hilversum en Amsterdam zijn vuurwerkshows op zaterdagavond afgelast omdat er stormachtige wind wordt verwacht. Eerder trokken onder meer Zoetermeer, Apeldoorn en Den Haag al de stekker uit de geplande vuurwerkshows rond de jaarwisseling.

In Hilversum zouden de shows om 19.30 uur en middernacht plaatsvinden. Ook de rest van het oudejaarsprogramma komt te vervallen. De gemeente heeft dat zaterdagochtend besloten in overleg met de organisatie.

Burgemeester Gerhard van der Top is teleurgesteld, maar volgens hem was er geen andere keuze. "Het was natuurlijk geweldig om na twee lange coronajaren weer de traditionele centrale vuurwerkshows op het marktplein te mogen organiseren." Maar hij vindt het risico onder de slechte weersomstandigheden te groot. "Veiligheid gaat boven alles."

De vuurwerk- en droneshow bij de A'DAM Toren in Amsterdam-Noord is ook afgelast in overleg met de gemeente. De organisatie kijkt of de show naar een ander moment kan worden verplaatst.

Grote steden nemen later vandaag besluit

Of andere shows wel kunnen doorgaan, wordt in Amsterdam en Rotterdam later op zaterdag besloten. In beide steden maken de omgevingsdiensten een inschatting of het veilig genoeg is.

"Zodra dat besluit bekend is, zal de gemeente daar zo snel mogelijk over communiceren. Omdat het besluit waarschijnlijk pas laat op de avond wordt genomen, raden we mensen aan het nieuws in de gaten te houden", zegt de gemeente Amsterdam.

