Warmste landelijke Oudejaarsdag ooit gemeten: 14,5 graden in De Bilt

De afgelopen dagen was het al erg zacht en vlak voor het einde van het jaar is er ook nog een temperatuurrecord gevestigd. In De Bilt was het om 11.10 uur 14,5 graden Celsius. Daarmee is het landelijk de warmste Oudejaarsdag ooit gemeten, meldt Weerplaza

Het record van vorig jaar van 14,4 graden gaat zo alweer de prullenbak in. Ook toen beleefden we een extreem zachte jaarwisseling, die records op 31 december en 1 januari opleverde.

Afgelopen nacht was het in het Limburgse dorp Ell om 0.10 uur al 15,4 graden. Daarmee was het lokale record van warmste Oudejaarsdag sinds de start van de metingen ook al aan diggelen. Het oude record was nog vers, want een jaar geleden werd het 15,1 graden, ook in Ell.