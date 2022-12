Weerbericht: Erg zacht en veel wind, geen regen verwacht tijdens jaarwisseling

Vannacht is de temperatuur naar waarden rond 14 graden gestegen. Deze stijging van de temperatuur is de start van een zeer zacht jaarwisselingsweekend. Er kunnen temperaturen van 13 tot 17 graden voorkomen. Het is daarbij wisselvallig met veel wind en perioden met regen.

In de ochtend komt nog regen voor, maar de buien trekken langzaam naar het noorden weg. In het midden en noorden kan het tot ver in de middag nog nat blijven, terwijl in het zuiden en zuidoosten 's middags de zon af en toe kan doorbreken.

De temperatuur stijgt naar 12 of 13 graden in het noorden tot liefst 17 graden in de zuidelijke provincies. Zuid-Limburg zou met wat meer zonneschijn zelfs plaatselijk aan 18 graden kunnen komen.

Mogelijk warmste decemberdag ooit

Wanneer deze temperaturen uitkomen dan is het de warmste 31 december ooit gemeten, meldt Weeronline. Maar ook kunnen we dan misschien spreken van de warmste decemberdag uit de volledige meetgeschiedenis. In De Bilt staat het maandrecord op 15,3 graden (gemeten in 1977 en in december 2015).

De jaarwisseling verloopt zacht en droog, maar wel met flink wat wind

Er staat een stevige zuidwestenwind: boven land windkracht 4 tot 5 en aan zee windkracht 6. Vlak aan zee en in het noorden kan rond de jaarwisseling zelfs af en toe windkracht 7 voorkomen. Daarbij zijn windstoten mogelijk van zo'n 70 kilometer per uur. Op andere plaatsen in het land worden rond middernacht windvlagen verwacht tussen 40 en 60 kilometer per uur.

Oudejaarsavond en -nacht lijken overwegend droog te verlopen. De temperatuur ligt 's nachts tussen 12 en 15 graden en daalt tijdens nieuwjaarsnacht nauwelijks.

