Veel mensen bij vervroegde vreugdevuren in Scheveningen en Duindorp

Honderden mensen zijn vrijdagavond naar de boulevard van Scheveningen en naar Duindorp gekomen om de vreugdevuren te bekijken. Vanwege de weersvoorspelling zijn de vuren een dag eerder aangestoken.

Het waait stevig op de boulevard, maar het valt mee met de wind, zegt een verslaggever van persbureau ANP. De vuurstapel in Duindorp ging ongeveer vijf minuten eerder dan die in Scheveningen in brand, rond de klok van 23.00 uur. Burgemeester Jan van Zanen woonde het aansteken van de vuren bij, meldt de gemeente op Twitter.