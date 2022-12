Reizigers uit China krijgen bij aankomst in Nederland een coronazelftest

Vanaf 5 januari krijgen reizigers uit China bij aankomst op Schiphol een coronazelftest aangeboden. Dat schrijft gezondheidsminister Ernst Kuipers (VWS) in een brief aan de Tweede Kamer.

Naast de coronazelftest krijgen reizigers ook voorlichting om de test uit te kunnen voeren. Ook heeft de minister aan het RIVM gevraagd om het rioolwater rondom Schiphol strenger te controleren op de virusdeeltjes. Deze controle gaat onmiddellijk van start.

De maatregelen zijn volgens de minister nu noodzakelijk, omdat het coronavirus zich in China snel aan het verspreiden is. Maar hij ziet nog geen reden om reizigers uit China te verplichten tot een quarantaine bij aankomst of een zelftest te doen voorafgaand aan de vlucht.

Mocht de situatie verslechteren, dan moeten een verplichte quarantaine en zelftest wel mogelijk zijn. Daarvoor moet nog een wetsvoorstel van de minister in de Eerste Kamer worden behandeld. Hij roept de Eerste Kamer dan ook op om dit snel af te handelen.

Nieuwe virusvarianten moeilijk op te sporen

Op dit moment deelt China geen betrouwbare data over de besmettingen, schrijft de minister verder in de Kamerbrief. Hierdoor zou het moeilijk worden voor internationale gezondheidsautoriteiten om de ontwikkelingen van het virus in het land in de gaten te houden. Ook wordt het volgens minister Kuipers onmogelijk om nieuwe en mogelijk gevaarlijke virusvarianten in het land op te sporen.

Eerder zei de Nederlandse regering dat maatregelen nog niet nodig waren. "We houden het goed in de gaten. Als we een signaal krijgen van het RIVM dat er maatregelen nodig zijn, dan zijn we er klaar voor", zei een woordvoerder van VWS nadat bekend werd dat Italië reizigers uit China bij aankomst verplicht om een coronazelftest te doen.

Na een protestgolf heeft China in de afgelopen weken vrijwel alle coronamaatregelen opgeheven. Dat leidt tot veel meer besmettingen in het land, dat meer dan twee jaar een zeer streng beleid heeft gevoerd. Volgens een schatting van persbureau Bloomberg raakten vorige week op één dag 37 miljoen mensen besmet. Al eerder werd bekend dat crematoria in onder meer Peking overuren maken.

